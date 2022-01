Laura Kraut Amerikaans Internationale Ruiter van het Jaar

Tijdens de jaarlijkse USEF vergadering in Naples werden verschillende Amerikaanse onderscheidingen uitgereikt. Laura Kraut won de belangrijkste Award, ze werd gekozen tot Internationale Ruiter van het Jaar. Hunt Tosh won de titel Nationaal Ruiter van het Jaar. De USEF Lifetime Achievement Awards gingen naar Kathy Kusner en Howard Simpson.

Laura Kraut’s seizoen 2021 werd bekroond met een zilveren teammedaille op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 met Baloutinue (v. Balou du Rouet). Kraut kreeg begin 2021 Baloutinue te rijden, en ze veroverden niet veel later hun eerste overwinning in de 3* Grand Prix in Wellington. Het duo hielp vervolgens het Amerikaanse team aan de vijfde plaats in de Nations Cup wedstrijd in Rome, gevolgd door de tweede plaats in de Rolex Grand Prix.

Oudste vrouwelijke atlete die Olympische medaille won

Kraut werd geselecteerd voor het Amerikaanse team voor de Olympische Spelen van Tokyo – haar derde Olympische teamplek – en werd de oudste Amerikaanse vrouwelijke atlete die een medaille won sinds 1904 met de zilveren teammedaille. Kraut en Baloutinue hielpen het team vervolgens aan de overwinning in de prestigieuze 5* Landenwedstrijd in Aken en daar werd het paar ook nog vijfde in de Rolex Grand Prix.

Hunt Tosh Nationaal Ruiter van het Jaar

In 2021 claimde Hunt Tosh de overwinning op verschillende van de meest prestigieuze hunter wedstrijden in het land met een relatief nieuw paard, de Holsteiner Cannon Creek (v. Cancara), eigendom van de familie Wheeler. Mede hierdoor kreeg hij de meeste stemmen voor de titel Nationaal Ruiter van het Jaar.

Kathy Kusner en Howard Simpson onderscheiden

Kathy Kusner en Howard Simpson werden beiden onderscheiden met de Lifetime Achievement Awards. Kusner staat bekend als een echte pionier die barrières doorbrak voor andere vrouwen in de paardensport. Ze was een van de eerste vrouwen die werd geselecteerd voor het Amerikaanse ruiterteam om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Ze vertegenwoordigde de VS op de Spelen van Tokio in 1964, de Spelen van Mexico City in 1968, en de Spelen van München in 1972, waar ze deel uitmaakte van het zilveren medaille winnende team. Kusner is de oprichter van de non-profit organisatie Horses in the Hood, die samenwerkt met gemeenschappen in Los Angeles om jonge mensen kennis te laten maken met paarden en hun verzorging.

Mede-oprichter Kentucky Three-Day Event

Howard Simpson wordt erkend voor zijn bijdragen aan grote hippische evenementen in de VS. Hij was onder meer ruim 20 jaar directeur van de North American Young Rider Championships. Simpson speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Kentucky Three-Day Event als de eerste CCI4* (nu CCI5) in het land.

