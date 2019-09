Laura Kraut wint met nieuwe aanwinst 4* Grand Prix St.Tropez

In mei debuteerde Laura Kraut met de Verdi TN-dochter Fleurette, bekend onder de naam Vvaramog de Breve toen ze nog in handen was van Stefanie van den Brink. Kraut werd al tweede in de 4* GP van Harthill - Bolesworth en dit weekend was er de winst in de 4* Grand Prix in St. Tropez. Kraut: "Het was pas onze derde barrage samen, ze was geweldig."

Fleurette kwam via Christophe Escande en Penelope Leprevost een jaar geleden bij Stefanie van den Brink. Het paar werd onder meer vijfde in de Grand Prix van Opglabbeek. Dit jaar werd de tienjarige merrie aangeschaft door de Amerikaanse St.Bride’s Farm van Laura Kraut.

In de 4* Grand Prix van St.Tropez waren Kraut en Fleurette een van de acht barrage kandidaten. Halverwege de 1,55m-proef zette de Amerikaanse een snelle foutloze ronde neer in 37,81 seconden. Het paar nam met zo’n drie seconden de leiding over van Frederik Jönsson en Cold Play (Contendro I x Argentinus). Alleen Nicolas Delmotte kwam nog dichtbij met Urvoso du Roch (Nervoso x Grand d’Escla), op 0,22 seconden werd de Fransman tweede.

“Ik ben super blij met de overwinning! Fleurette was geweldig in pas onze derde barrage samen”, vertelde Laura Kraut na afloop. “Ze is van nature heel snel en de wendingen liep ze bijzonder goed.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht.