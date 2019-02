Laura Renwick’s eerste GP-paard Limelight de Breve overleden

Op Instagram maakte Laura Renwick gisteren bekend dat haar eerste toppaard Limelight de Breve plotseling was overleden. De Britse amazone schrijft: "Alles wat ik ooit heb bereikt, heb ik aan haar te danken." De dochter van Allegreto is twintig jaar oud geworden.

Limelight de Breve werd in 1999 in Frankrijk geboren en kwam in 2008 bij Laura Renwick op stal. Een van de eerste internationale successen van de Britse en de Franse merrie was in hetzelfde jaar in Birmingham op de HOYS. Daar werd het paar vijfde in de 3* Grand Prix.

‘Ze won veel voor me’

Veel overwinningen en goede klasseringen volgden. Renwick op Instagram: “Ze won zo veel voor me en gaf me zoveel ‘eerste keren’, de Foxhunter final, Queen Elizabeth Cup, Nations Cup, Grand Prix. Noem het en we deden het samen.”

Sameh El Dahan

In 2013 nam Sameh El Dahan de teugels van Limelight over. De Egyptenaar won veel op twee- en driesterren-niveau. Eind 2017 kwam een einde aan de sportieve loopbaan van de merrie.

‘Gewoon competitief’

Renwick: “Limelight de Breve, het paard waarop mijn sportieve carrière begon, stierf vandaag. Alles wat ik ooit heb bereikt kwam door haar, je hoefde niet te terughoudend te zijn met haar, maar gewoon competitief. Ik zal haar altijd dankbaar zijn.”

