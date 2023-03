Lauren Hough begint samenwerking met Beerbaum en Helgstrand

De Amerikaanse topamazone Lauren Hough begint aan een nieuw hoofdstuk in haar carrière. Op social-media maakt de 45-jarige Hough bekend dat ze onderdeel gaat uitmaken van Global Equestrian Group, een samenwerking tussen Ludger Beerbaum en Andreas Helgstrand. De amazone gaat daar de paarden rijden, trainingen geven en neemt de verkoop in Noord Amerika op zich.

De stallen van Ludger Beerbaum en Andreas Helgstrand zijn al eerder een samenwerking aangegaan om meer voet te krijgen op Amerikaanse bodem. De samenwerking met de Amerikaanse topamazone lijkt een logische stap in deze richting. Hough spring al jarenlang mee op het hoogste niveau en maakte al verschillende keren deel uit van het Amerikaanse team. Er volgt later meer informatie over hoe de samenwerking er precies uit gaat zien.