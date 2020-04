Lauren Hough stuurt haar KWPN’er Waterford met pensioen

Lauren Hough was al van plan haar KWPN'er Waterford (v.Coolcorron Cool Diamond) dit jaar met pensioen te sturen. Naar eigen zeggen vindt de Amerikaanse dat, met de lange pauze vanwege het coronavirus, nu de perfecte tijd is.

De nu 17-jarige ruin, gefokt door J.W. Greve uit Haaksbergen, begon zijn carrière onder het zadel van de Zweedse Ebba Larsson. De amazone werd in 2015 Europees Kampioen bij de Young Riders met Waterford, ook wel Walter genoemd, en vond via Alexander Zetterman zijn weg naar Lauren Hough in 2016.

Het duo droeg onder andere bij aan de overwinning in de Nations Cup wedstrijd in Calgary in 2017, mocht als tweede opstellen in de 1.60m Grand Prix van Treffen in 2018 en pakte een derde prijs in de 1.60m GP van de Stephex Masters in Brussel eveneens in 2018. Daarnaast hebben Hough en Waterford meerdere top vijf klasseringen op het hoogste niveau hun palmares staan.

Hough reageerde op Facebook: “Ik heb zoveel geluk gehad dat m’n pad kruiste met die van een zeer speciale kerel genaamd Waterford aka Walter. Walter gaat met pensioen nu hij 17 jaar oud is en hij is me helemaal niets verschuldigd. Hij loopt goed en verkeert in goede gezondheid. Het was sowieso mijn plan hem dit jaar met pensioen te sturen, en ik heb besloten met deze lange pauze dat het nu de juiste tijd is.”

