Lauren Hough wint debuutwedstrijd met KWPN’er Valinski S

Lauren Hough heeft de zeventienjarige Valinski S (v. Nijinski) nog maar twee weken in handen en won gisteren direct de Challenge Cup op het Winter Equestrian Festival in Wellington. In een spannende barrage versloeg de Amerikaanse haar landgenoot McLain Ward met een halve seconde. Ook Ward zat op een KWPN'er, de Colman-dochter Queen Jane.

Vijftien van de 100 combinaties bleven foutloos over het parcours van Oscar Soberon. De veertien ruiters die over het verkorte parcours van start gingen, maakten er een boeiende strijd van. Als tweede ruiter in de barrage zette McLain Ward met Queen Jane direct een snelle tijd neer van 39,45 seconden. De elfjarige dochter van Colman, gefokt door Stoeterij Sterrehof en eerder gereden door Maaike ten Berg, had al een keer bewezen heel snel te zijn onder Ward. In Washington was het paar al een keer tweede in een 4* 1,50m Tabel C.

Halve seconde sneller

Toch dook halverwege de barrage Lauren Hough met haar nieuwe aanwinst Valinski S, gefokt door H. van der Scheer, onder de tijd van Ward. Hough zette 38,81 seconden op het scorebord en die tijd bleef tot het einde staan. Twee geleden nam Hough de teugels over van Shawn Casady. Daarvoor was onder andere Todd Minikus al succesvol met de zoon van Nijinski.

‘Erg voorzichtig en snel’

Hough: “Een aantal jaren geleden heb ik Valinsky al eens een paar maanden gereden, maar dit is pas de tweede week dat ik hem uitbreng. Ronnie Beard and Michael Dorman, de eigenaren van het paard, zijn goede vrienden van me en ze vroegen in de herfst of ik een paar paarden voor hen wilde uitbrengen. Ik kende Valinsky en ik vond hem altijd al leuk. Hij is een routinier en hij kent het spelletje goed. Ik was erg blij dat ik hem onder het zadel kreeg! Hij is erg voorzichtig en erg snel, dat maakt het voor mij wel erg gemakkelijk.”

Op een tiende achter McLain Ward werd Alex Granato derde op Carlchen W (v. Chacco-Blue).

Klik hier voor de uitslag.

