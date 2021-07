Laurent Goffinet kaapt zege weg voor neus van Wout-Jan van der Schans

Routinier Wout-Jan van der Schans leek vanmorgen de 1,40m-rubriek op het CHIO te gaan winnen. Maar de laatste ruiter Laurent Goffinet gooide roet in het eten. De Fransman was met Absolut de Lacke (v. Diamant de Semilly) op de meet een dikke seconde sneller dan Van der Schans en elfjarige KWPN'er Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve). Maikel van der Vleuten pakte de derde prijs met Jorden van de Kruishoeve, eveneens een zoon van Nabab de Reve.

Veertien combinaties vertrokken vanmorgen in het Kralingse Bos in de 1,40m Twee Fasen-proef. Maikel van der Vleuten kwam als vijfde in de ring met de twaalfjarige BWP’er Jorden van de Kruishoeve en nestelde zich met een tijd van 28,88 seconden aan de kop van het klassement.

Twee keer Nabab de Reve

Even later snoepte de ervaren Wout-Jan van der Schans met Forlan van de Sprengenberg een volle seconde van de tijd van Van der Vleuten af en leek met de foutloze ronde in 25,79 op de overwinning af te stevenen. Tot aan de laatste combinatie stonden de twee Nederlanders met de halfbroers van Nabab de Reve op kop.

Goffinet ruim seconde sneller

Maar in die laatste rit verstoorde Laurent Goffinet het Oranje feestje. De Fransman stuurde zijn elfjarige Absolut de Lacke razendsnel rond en finishte in 24,61 seconden.

Morsink snel

Jack Ansems werd zesde op Can Do It (v. Cornado NRW). Gerben Morsink was de snelste vierfouter. Hij klokte 24,85 seconden met Carina Z (v. Carthino Z) maar kreeg in de tweede fase een pechfout.

