Le Blue Diamond van ’t Ruytershof verder onder Olivier Philippaerts

De populaire Belgische hengst Le Blue Diamond van 't Ruytershof (Plot Blue uit Diamanthina van 't Ruytershof v. Diamant de Semilly) zet zijn springcarrière voort onder het zadel van Olivier Philippaerts. JV Horses van Jan Vermeiren en Stal Dorperheide van Philippaerts werken al geruime tijd samen.

De achtjarige BWP-hengst Le Blue Diamond kreeg bij Jan Vermeiren zijn opleiding. Zowel in de PAVO cup als op de internationale wedstrijden was Vermeiren met de hengst succesvol. Dit jaar was het paar nog tweede in de de 2* Grand Prix in Brussel.

In de fokkerij is Le Blue Diamond ook gewild. In 2017 bracht de hengst bij het BWP de meeste veulens en vorig jaar werd hij uitgeroepen tot ‘Populairste hengst bij BWP’. Inmiddels heeft de zoon van Plot Blue uit de volle zus van Emerald ook al enkele goedgekeurde zonen.

