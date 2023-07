Leemans, van Asten en Kersten Nederlandse sterkhouders 1,45m Summer Festival Valkenswaard

Valkenswaard is dit weekend het toneel voor alweer de derde week van het Summer Festival. Voor Siebe Leemans is deze internationale wedstrijdreeks dé wedstrijd waar hij van zich laat horen want ook nu rijdt de jonge ruiter weer mee voor de prijzen. In de CSI2* werd Leemans tweede daar waar Leopold van Asten derde en vijfde werd. In de CSI4* 1,45m rubriek was het Lars Kersten die de Nederlandse eer hoog hield. Hij werd derde.

De CSI2* rubriek over een hoogte van 1,45m werd verreden over twee fasen en 48 deelnemers deden een poging om de snelste (foutloze) tijd neer te zetten. Tom Wachman slaagde hier uiteindelijk het beste in en reed I’m Here (v. Carambole) in 26.34 seconden naar de overwinning. Het had niet veel gescheeld of Siebe Leemans had de zoveelste overwinning op het Summer Festival aan zijn palmares kunnen toevoegen. Leemans had op zijn beurt 26.55 seconden nodig om Kobalt (v. Harley) rond te sturen en tekende daarmee voor het tweede resultaat.

Twee keer Leopold van Asten

Ook Leopold van Asten deed goede zaken in deze rubriek en wist twee keer in de top vijf te eindigen. Het beste resultaat zette hij met VDL Groep Miss Untouchable neer. De nu 16-jarige merrie van Chacco-Blue is nog altijd even fris en fruitig en sprong in 28.26 seconden naar de derde plaats. Met zijn andere paard VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van T Spieveld) werd van Asten in 30.05 seconden vijfde.

Nederlands succes was er in deze rubriek ook voor Willem Greve en Kevin Jochems. Greve werd vorige week in Zuidwolde nog nipt tweede en reed Pretty Woman Van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) in de 1,45m proef in 30.58 seconden naar de zevende plaats. Kevin Jochems eindigde nipt daarachter op plaats acht. Hij stuurde Camilla Van De Helle (v. Crumble) foutloos in 30.87 seconden naar de finish.

Lars Kersten derde in CSI4* 1,45m

De overwinning in de 4* rubriek ging wederom naar Ierland maar dit keer in de vorm van Cian O’Connor. De Ierse topruiter heeft zich een tijdlang gefocust op de uitbreiding van zijn bedrijf maar lijkt nu ook zelf weer over een groep fijne paarden te beschikken. Dat is zeker het geval met Innisfree (v. Iron Man van de Padenborre) want O’Connor reed de tienjarige merrie in 31.37 seconden ruimschoots naar de overwinning.

Lars Kersten moest naast O’Connor alleen Kamal Abdullah Bahamdan voorlaten. Daar waar Kersten 33.55 seconden nodig had om Hallilea (v. Zirocco Blue) door het parcours heen te sturen had Bahamdan ‘maar’ 32.22 seconden nodig om ditzelfde te doen met Kwikly (v. Grand Cru vd Vijf Eiken). Eric Ten Cate, Kevin Jochems en Bas Moerings finishten ook in de top tien. Ten Cate deed dit door Horsedeals Notre-dame Van ’t Roosakker (v. Echo van T Spieveld) in 35.18 seconden rond te rijden. Jochems tekende opnieuw voor een zevende plaats maar dit keer zadelde hij Casillas Van De Helle (v. Casall). Moerings reed Jesther (v. Cardento) ook foutloos rond en maakte de top tien compleet.

Uitslag CSI2* 1,45m

Uitslag CSI4* 1,45m

