Legendarische Parco overleden

De legendarische schimmelhengst Parco (v.Darco) is op 30 juni overleden. Het voormalig toppaard van Ludo Philippaerts bereikte de leeftijd van 29 jaar en was altijd nog topfit gebleven. Met Philippaerts behaalde Parco verschillende topklasseringen waaronder een overwinning op de eerste Global Champions Tour wedstrijd.

In 2004 werd Philippaerts met Parco vierde op de Olympische Spelen van Athene en ook op de Europese Kampioenschappen in 2003 werd het duo vierde. Parco was een belangrijke troef voor het Belgische team en heeft meerdere topklasseringen achter zijn naam staan. In 2008 mocht de schimmelhengst van zijn pensioen gaan genieten en was tot op het einde fit.

Bron: Stud for Life/Horses.nl