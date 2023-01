Legendarische Shutterfly op 30-jarige leeftijd overleden

De legendarische Shutterfly is op 30-jarige leeftijd overleden, zo schrijft Meredith Michaels-Beerbaum op haar Facebookpagina. De Duitse topamazone kreeg Shutterfly als zesjarige onder het zadel en een indrukwekkende carrière volgde. De combinatie won drie Wereldbekerfinales, werden Europees Kampioen, behaalde brons op de Wereldkampioenschappen en werden vierde op de Olympische Spelen. Na de zege in de Preis von Europa op CHIO Aken ging het springkanon in 2011 op 18-jarige leeftijd met pensioen.

De Silvio I-zoon Shutterfly kwam als zesjarige bij Meredith Michaels-Beerbaum op stal. Of het een internationaal paard zou worden was nog maar de vraag. “Hij was altijd nerveus en angstig en hij rende te snel naar de hindernissen, en sprong er altijd heel plat overheen. Hij nam geen tijd en het was moeilijk te beoordelen of hij genoeg vermogen had en voorzichtig genoeg was.”

Toch groeide Shutterfly uit tot een bijna niet te kloppen Grand Prix-paard. Hij liep zeven wereldbeker finales waarvan hij er drie won. Op de wereldruiterspelen in Aken won het paar team en individueel brons. Een jaar later werden ze in Mannheim Europees kampioen en pakte met het team zilver. Op de Olympische Spelen in Hong Kong liepen ze net een medaille mis en werden ze vierde. Na een indrukwekkende carrière ging het springkanon in 2011 op achttienjarige leeftijd met pensioen. Zijn afscheid vierde hij in stijl met een overwinning in de Preis von Europa op het CHIO in Aken.

Bron: Horses.nl