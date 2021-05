Lekker begin voor Nederlanders in Exloo

De zaterdag is goed begonnen voor de Nederlandse ruiters op het CSI2* in Exloo. In de tweefasenrubriek over 1m35 was de hele top drie van eigen bodem. De winst ging met ruim een seconde verschil naar Dennis van den Brink met de achtjarige I Am (v. Etoulon). Tweede werd Renate Beuving op de even oude Ithaca (v. Cannabis Z).