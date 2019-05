Lemmen en Martens laten van zich horen in 1,40m Drammen

Patrick Lemmen en Tom Martens plaatsen zich vanmiddag beiden in top vijf van de 3* 1,40m rubriek. De overwinning kwam op naam van Roberto Turchetto.

Turchetto reed zijn Cruzeiro (v.Caitano) snel rond in het direct op tijd parcours en liet de klok stilstaan op 58,49. Ada Alette Braaten Johnsen deed met Quarrycrest Reflection (v.Clover Echo) een goede poging de overwinning weg te kapen maar kwam met 59,97 tekort en mocht als tweede opstellen.

Top vijf

Kim Kirstensen maakte de top drie compleet. De Deense amazone stuurde Cressendo BV Z (v.Canturano) rond in 60,77 en eindigde als derde. Patrick Lemmen en Tom Martens maakten de top vijf compleet. Lemmen finishte met Jolie Fleur (v.Contact van de Heffinck) in 61,60 en viel net naast het podium op een vierde plaats. Martens en Jiamante van Essene (v.Diamant de Semilly) kwamen binnen in 63,02 en eindigden als vijfde.

Bron: Horses.nl