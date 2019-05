Lemmen en van Berlo doen vooraan mee in 1* GP Aalborg

Patrick Lemmen en Kessy van Berlo pakten vanochtend in de 1,40m 1* Grand Prix van Aalborg een mooie top tien klassering. De winst in de ochtendrubriek ging naar Ellen Whitaker.

Ellen Whitaker en Lavarno (v.Locarno) reed in de barrage net een halve seconde sneller dan de nummer twee in 37,72 en ging er met de overwinning vandoor. Jenny Heinekamp was die nummer twee. De Finse amazone stuurde de door J. Busscher gefokte KWPN’er Agossi (v.Heartbreaker) rond in 38,36 en werd daarmee tweede.

Top van het klassement

Tina Lund maakte met Cloi (v.Quirado) de top drie compleet. Met een foutloze barrage in 38,42 pakte Lund de derde prijs. Marit Haarr Skollerud bezette met Eluna CL Z (v.Emerald) de vierde positie en Rolf-Göran Bengtsson tekende met de KWPN’er Giovanni S (v.Bernini) voor de vijfde plaats. Patrick Lemmen en Kessy van Berlo plaatsten zich ook bij de beste zeven in de proef. Lemmen en Charmie (v.Connor) pakten een zesde plaats en van Berlo en de KWPN’er Erma (v.Larino) eindigden als zevende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl