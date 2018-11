Lennard de Boer: ‘Hij weet waar de palen liggen’

In vier dagen tijd twee Longines rankingrubrieken proeven winnen, dat is maar voor weinig ruiters weggelegd. Maar Lennard de Boer, stalruiter van de BWG Stables, lukte dat met Dento (v. Zento). Na de winst van zondag in de CSI2* Grote Prijs van Lier wonnen ze donderdagavond de goed bezochte 1,45m Big Tour van Indoor Wierden.

Om de eerste prijs van ruim 6.100 euro werd in Wierden hard gereden in de 1,45m hoofdrubriek met twaalf ruiters in de barrage. De Britse Annabel Shields leek met haar Carnoneybridge Challenger (v. Hermes de Reve) lange tijd niet te kloppen, totdat Lennard de Boer haar tijd verpulverde met een ruime seconde. “En ik had niet eens het gevoel dat we zó hard gingen. Dento heeft ook zoveel galop”, is Lennard de Boer zelf ook enigszins verbaasd.

Pechfoutje Hoorn

Thierry Goffinet uit België gaf op Eyecatcher Of Two Notes Z (v. Emilion) flink gaf en werd daarmee derde, voor Conor Drain met Forever (v. C-Ingmar) en Aniek Diks en de KWPN-merrie Fiarabo (v. Diarado). De allersnelste rit kwam van Angelique Hoorn, die zesde werd na een pechfoutje van Brego R’n B (v. Namelus).

‘Steeds makkelijker’

“Vanavond voelde het heel simpel aan”, is Lennard de Boer tevreden over zijn zege. Hij sloeg de openingsproef op Indoor Wierden over met Dento. Het was een beetje een gok hoe hij meteen zou aanpakken in de 1.45m rubriek, maar het bleek goed uit te pakken. “Hij is nog steeds in goede vorm. De hal van Indoor Wierden staat bekend als best wel indrukwekkend voor de paarden. Ze zijn er snel wat kijkerig en gespannen, maar dat was Dento helemaal niet. Ik kan merken dat hij steeds makkelijker wordt.”

‘Weet waar de palen liggen’

De ruin, gefokt door Ellen Hietbrink in Vorden, is uiterst sensibel en scherp, maar springt de ene foutloze rit na de andere. “Toen ik er van de zomer voor het eerst op zat wist ik meteen dat het een heel speciaal paard was. Ik had er meteen een goed gevoel op. Ben Schröder, die me altijd helpt in de trainingen, zei: ‘Rustig opbouwen dit paard’. Dat pakt super uit. Ik spring hem thuis maar heel weinig. Het enige waar ik me goed op moet concentreren is op de rust en de ontspanning erin houden. Hij weet wel waar de palen liggen.”

Goffinet driemaal top drie

Op donderdag werden op Indoor Wierden nog vier internationale springrubrieken verreden. Jessie Wiefferink ging winnend van start in de 1,20m Pakfood Prijs met Kentucky’s Picobello (v. Mr. Blue). Thierry Goffinet won de 1,30m Handelshuis Schuttert Prijs met Vospero De Qo (v. Diamant de Semilly). Annabel Shields won de 1,35m Lodewijk Assurantiën Prijs op Creevagh Carisma (v. Camiro de Haar Z). Robert Vos zorgde voor een thuiszege in de 1,40m Aannemersbedrijf Bramer Prijs op Scotch (v. Stolzenberg), waarbij Angelique Hoorn en Thierry Goffinet de top drie sloten. De klasse M-finale om de Akor Bouw Prijs kwam op naam van Sander Geerink met Cala Z (v. Cachas).

Bron Persbericht