Lennard de Boer op zoek naar nieuwe uitdaging: ‘Meer focus op de sport’

In april vorig jaar ging springruiter Lennard de Boer aan de slag bij BGW Stables. Omdat de ruiter zich meer wil gaan toeleggen op het uitbrengen van wat oudere paarden op internationale wedstrijden, heeft De Boer in goed overleg met BGW Stables besloten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. "Ik ben me rustig aan het oriënteren en de mogelijkheden aan het bekijken", vertelt De Boer.

“Bij BGW Stables lag de focus toch meer op het opleiden van de jonge springpaarden en ze hadden niet veel oudere paarden met het oog op de internationale wedstrijden te rijden. Ik heb daar extreem veel geleerd en heb een ontzettend mooie periode gehad, maar op een gegeven moment vertelden ze me dat het voor mijn toekomst beter is om ergens aan de slag te gaan waar ik me meer op de sport kan focussen, en dat is ook wat ik zelf graag wil.”

Meer

De 27-jarige springruiter reed het afgelopen jaar succesvol met de Zento-zoon Dento, met wie hij onder andere de Grote Prijs van Salland en in vier dagen tijd de rankingrubrieken in Lier en Wierden won. “Het leuke van de internationale wedstrijden vind ik dat je meer met het paard bezig kan zijn en echt ergens naartoe kan werken.”

Rustig oriënteren

De Boer blijft voorlopig nog als stalruiter bij BGW Stables werkzaam, totdat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. “Het heeft allemaal geen haast, dus ik kan me rustig oriënteren. Voor mezelf aan de slag gaan is ook een optie, maar eerst even kijken wat er allemaal op me af komt.”

Bron: Horses.nl