Leon Thijssen derde in Italië

In de zaterdagse hoofdrubriek van Gorla Minore, een 1m45 direct op tijd, was Leon Thijssen derde met de tienjarige For President (v. Numero Uno). De winst ging naar de pijlsnelle Zwitser Pius Schwizer, die met Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) de concurrentie ver achter zich liet.