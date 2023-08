Leon Thijssen en Faithless bovenaan in GP Opglabbeek

Leon Thijssen heeft een uitstekend weekend in Opglabbeek zondagmiddag afgesloten met de winst in de Grote Prijs over 1,55 m. Met de dertienjarige schimmelmerrie Faithless Mvdl (v. Ukato) bleef Thijssen de vijf concurrenten in de barrage voor. Daaronder ook zoon Mans, die vierde werd met Hello (v. Alano).

De tweede plek was voor Avant Toi (v. Flyinge Quite Easy) onder de Turkse ruiter Omer Karaevli, die ook niet mag klagen dit weekend. Eerder vandaag won Karaevli al de tweefasenrubriek over 1,45 m. Mariano Ossa uit Argentinië werd derde in deze GP, met Elton van het Exelhof Z (v. Elvis ter Putte).

Uitslag

Bron: Horses.nl