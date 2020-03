Leon Thijssen en Jens van Grunsven op podium in Denemarken

In het 3* concours in het Deense Herning, kwamen in de barrage van de afsluitende Basisbank GP over 1m45 ook weer drie Nederlanders aan de start. Leon Thijssen zette een snelle foutloze ronde neer met Nuna du Perchet (v. Numero Uno) waar Duitser Patrick Stühlmeyer met For Laubry (v. For Passion) vervolgens overheen knalde.

Daarna volgde Jens van Grunsven met Greatlight VDL, die een keurig foutloos rondje liet zien en met 37,41 seconden achter Van Asten en Stühlmeyer aan kon sluiten. De Deense thuisruiters konden er daarna niet aan komen.

Laatste starter Michael Greeve mocht met Gimondi Ckv (v. Eldorado vd Zeshoek) proberen om Stühlmeyer in te halen. Greeve begon rustig maar na een korte draai naar hindernis drie weigerde zijn paard en ging de winst naar Stühlmeyer. De tweede plaats was voor Thijssen, Van Grunsven werd derde en Greeve negende.

Greeve podium Medium Tour

Eerder op de dag was er in de Medium Tour over 1m45 al een derde plaats voor Greeve en Guan Gjb (v. Namelus R). De vierde plaats in deze rubriek was voor Claudia Verburgt met Abbervail Lightning (v. Ard VDL Douglas). Ook Mel Thijssen en Go Go Jumbo-M (v. Mylord Carthago) wisten zich te klasseren.

In het 1m40 was er eerder op de dag een zevende plaats voor Ivo Biessen en Cendrillon du Ruisseau Z (v. Andre Vandepapeliere).

