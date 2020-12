Leon Thijssen en zoon Mans in de prijzen met jonge paarden in Gorla

Vandaag werden op het CSI in het Italiaanse Gorla Minore de finalerubrieken voor jonge springpaarden afgewerkt. Bij de zevenjarige paarden werd Leon Thijssen derde met Ibiza Z (v. I'm Special de Muze). Zoon Mans pakte de vierde plaats bij de zesjarige springpaarden op Joviality (v. Warrant).

Leon Thijssen was met de merrie Ibiza Z al twee keer derde geworden in Gorla. Vandaag werd het opnieuw een derde plaats. In de uit twaalf combinaties bestaan de barrage moest Thijssen twee Zwitsers voor zich dulden. Thijssen had een tijd van 38,11 seconden. Winnaar Pius Schwizer klokte een tijd van 36,79 seconden met Carrick MB (v. Catoki). Zijn landgenote Ariane Muff reed de tweede tijd van 37,74 seconden op de Holsteinse hengst Caunas (v. Centurion).

Zesjarigen

Bij de zesjarigen won de Italiaan Filippo Marco Bologni met de Kannan-zoon Dionisio. Het paar had in de barrage een tijd van 37,21 seconden. Tweede werd Giulia Martinengo Marqu ook uit Italië met de KWPN-merrie Jotage B (Denzel van ’t Meulenhof x Verdi TN) in 37,86 seconden.

De Brit Jason Smith wist met Exquise une Prince (Diamant de Sémilly X Urbain du Monnai) ook Mans Thijssen nog voor te blijven. Smith had met de Franse merrie, die in 2017 met 47.000 euro de duurste merrie van de Fences veiling was, 38,84 seconden nodig. Thijssen was op de Warrant-zoon Joviality een fractie langzamer en werd in 39,62 seconden vierde.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl