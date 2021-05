In een drukbezette barrage reed Leon Thijssen met Faithless Mvdl (v. Ukato) naar de winst in de Grote Prijs in Kronenberg. Thijssen was 0,25 seconden sneller dan de Zwitserse Janika Sprunger en Carlotta 276 (v. Cornet Obolensky). Sprunger, die met partner Henrik von Eckermann in Limburg woont, beviel pas zes weken geleden van haar eerste kind. Derde werd Wout-Jan van der Schans met AS Bombay (v. Diamant de Semilly).