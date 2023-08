Leon Thijssen nipt buiten podium in CSI3* 1,50m Opglabbeek

In Opglabbeek werd vanmiddag de LR CSI3* 1,50m proef direct op tijd gesprongen. David Will reed Zinedream (v. Zinedine) naar de overwinning door als enige onder de 65 seconden te finishen. Leon Thijssen tekende voor het beste Nederlandse resultaat en reed Faithless Mvdl (v. Ukato) naar het vierde resultaat. Caroline Devos-Poels werd met Milona van het Speienhof (v. Chopard Vdb Z) zesde.

David Will had exact 64.70 seconden nodig om de negenjarige Zinedream naar de overwinning te sturen. Nicola Pohl werd met Arlo de Blondel (v. Tlaloc) in 65.49 seconden tweede. Vincent Lambrecht reed Catwalk Harry (v. Verdi) in 66.07 seconden naar de laatste podiumplaats.

Nederlands succes was er voor Leon Thijssen en Caroline Devos-Poels. Thijssen reed de 13-jarige Faithless Mvdl in 66.63 seconden naar het vierde resultaat. Caroline Devos-Poels werd op haar beurt zede. Zij stuurde Milona van het Speienhof in 68.43 seconden naar de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl