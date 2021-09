Leon Thijssen oppermachtig in 3* Grand Prix Maubeuge

Leon Thijssen laat de afgelopen weken duidelijk zien dat naast dochters Sanne en Mel hij ook in zeer goede vorm verkeerd. De Nederlander gaf in het Franse Maubeuge de concurrentie het nakijken en ging er met de hoofdprijs vandoor. Dit is de vierde Grand Prix die Thijssen dit jaar wint met zijn Faithless MVDL. James Wilson en Guillaume Foutrier bezetten de plekken twee en drie in de 1.55m-1.60m GP.

In totaal kwamen er 39 combinaties aan de start in de Grote Prijs waarvan er 9 ook de nul op het scorebord konden houden. Onze landgenoot Thijssen trok met de KWPN’er Faithless MVDL (v.Ukato), gefokt door M. vd Linden, in de barrage alle registers open en zetten een razendsnelle tijd neer. 48.27 seconden was meer dan snel genoeg om de winst op te kunnen eisen en het Nederlandse volkslied door de speakers te laten galmen.

James Wilson en L’Amour (v.Lordanos) kwamen het dichtst bij Thijssen in de buurt. Het duo zette de klok stil op 50.16 seconden en moest genoegen nemen met een tweede prijs. De Fransman Guillaume Foutrier kwam met Chartraine Pre Noir (v.Kannan) in 52.60 seconden door de finish en werd hiermee derde.

Jonge paarden GP

In de YH1* 1.40m Grand Prix was er nog een vierde plaats voor Anouk de Ruijter en de zevenjarige Jolie (v.Canabis Z). De Nederlandse was de snelste in de barrage, maar tikte een balk uit de lepels en viel net naast het podium.

Bron: Horses.nl