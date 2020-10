Leon Thijssen vijfde in mega-rubriek Villamoura

Leon Thijssen is zojuist vijfde geworden in de 1m40 rubriek met barrage in Villamoura. Maar liefst 151 combinaties stonden op de startlijst, waarvan er 33 naar de barrage mochten. Thijssen sprong met Carinja 18 (v. For Fashion) dubbel foutloos en kwam het barrageparcours rond in 38,02 seconden. De winst ging - alweer - naar Duitser Richard Vogel die op Morton v't Merelsnest (v. Nabab de Reve) de concurrentie compleet verpletterde met zijn barragerondje in 34,86 seconden.