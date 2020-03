Leon Thijssen zesde in 1m50 Herning

Een drukke barrage in de Longines ranking proef over 1m50 in Herning vanmiddag. Maar liefst 15 combinaties mochten proberen dubbel foutloos te blijven. Leon Thijssen en Famous H (v. Diarado) slaagden daarin, al deden ze het relatief rustig aan. De winst ging naar Hendrik Sosath met Lady Lordana Old (v. Lordanos).