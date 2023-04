Leopold van Asten en Loewie Joppen scoren in 1,45m Kronenberg

Leopold van Asten en Loewie Joppen hebben hele goede zaken gedaan in het 1,45m in Kronenberg. De Nederlanders moesten alleen hun meerdere erkennen in de altijd razendsnelle Felix Hassmann en finishte zo op de tweede en derde plaats. Ook Maikel van der Vleuten en Willem Greve eindigden in de top tien.

Felix Hassmann was wederom iedereen te snel af in de 1,45m rubriek met barrage. De Duitser had 38.30 seconden nodig om Quiwitino WZ (v. Quiwi Dream) naar de finish te sturen en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Leopold van Asten volgde op de tweede plaats. De Nederlandse topruiter stuurde zijn VDL Groep Nino du Roton, een zoon van de recent overleden Iron Man van de Padenborre, in 38.74 seconden door de finishlijn. Loeiwie Joppen maakte de top drie en daarmee het Nederlandse feestje helemaal compleet. Joppen reed Pallieter Vd N.Ranch (v. Windows vh Costersvel) in 39.22 seconden naar de derde plaats.

Van der Vleuten en Greve

Ook Maikel van der Vleuten en Willem Greve wisten een foutloze basisomloop te springen. Maikel van der Vleuten bleef ook in de barrage foutloos maar nam de tijd om zijn O’Bailey vh Brouwershof sovereign (v. Darco) naar de finish te sturen. Met de gereden tijd van 42.63 seconden eindigde de combinatie op de achtste plaats. Willem Greve zag in de barrage en balk in het zand vallen. Met Candy Luck Z (v. Comme IL Faut) had hij weliswaar de snelste tijd, 36.95 seconden, maar elke fout telt dus strandde Willem op de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl