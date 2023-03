Leopold van Asten en Piet Raijmakers Jr scoren in 1.50m Braunschweig

Leopold van Asten en Piet Raijmakers Jr hebben goede zaken gedaan in het 1.50m in Braunschweig. Leopold van Asten zette al vroeg een snelle tijd neer en eindigde uiteindelijk als zesde. Piet Raijmakers Jr was nipt langzamer en werd zevende. Andres Vereecke was de concurrentie te snel af en schreef de CSI4* rubriek op naam.

De Belg Andres Vereecke kon rekenen op zijn snelle Noyelle vd Begijnakker (v. Kannan). De tienjarige merrie sprong scherp van de palen af en finishte als enige onder de 60 seconden. De eindtijd van 59.56 was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Patrick Bölle reed Caramba de Janeiro (v. Check In) in 60.20 seconden naar de tweede plaats. Rene Dittmer en Corsica X (v. Connor) maakten de top drie compleet.

Leopold van Asten reed de charmante VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) in 61.61 seconden naar de finish. Hij moest al vroeg van start en zijn tijd bleef nog lang staan. Uiteindelijk was het genoeg voor de zesde plek. Nipt achter van Asten eindigde Piet Raaijmakers Jr op de zevende plek. Hij stuurde van Schijndel’s Gladstone in 62.65 seconden naar fe finish.

Bron: Horses.nl