Leopold van Asten houdt ritme erin met Duyselshof fokproduct

In de Medium Tour finale in Kronenberg werd er vanavond uiterst sterk gereden door de Duitsers en de Ieren. Korte metten maakte de na laatste starter, David Will, met de leidende tijd van Bertram Allen. Daarmee belandde Neder-Zwitser Edwin Smits op de derde plaats. Voor Oranje reed Leopold van Asten met de achtjarige VDL Groep Falco de hoogst genoteerde rit.

Van de 59 starts in de 1.40/1.45m proef wisten 24 duo’s het hout boven te houden in de allerminst eenvoudige basisproef, gebouwd door Henk Linders en zijn team. De Duitse winnaar dook met Cap 4 (v. Comme Il Faut) door vliegensvlug stuurmanschap als enige onder de 33 seconden (32.44). Allen klokte met de goedgeluimde Izzy By Picobello (v. Cicero Z) na een relaxt ogend rondje 33.77.

Smits

Geboren Limburger Edwin Smits, rijdend onder de Zwitserse vlag, klaarde zijn ronde met Lantaro Von Hof (v. Ladirio Von Hof) in 33.89. De nummer vier en vijf klokten tijden in de 34 seconden reeks, respectievelijk Hannes Ahlmann met Singulord Joter-telg Sunsalve en Michael Duffy met de Iers gefokte Captain Clover-ruin Captain Maddox. Een zesde plaats in 35.38 seconden was de eindscore voor Van Asten met Stoeterij Duyselshof fokproduct VDL Groep Falco.

‘Eigen fok’

“Dit paard is uit Marico, een merrie van Jalisco B x Grand Veneur. Haar heb ik zelf ook nog gereden. Ze is vroeg uit de sport gehaald door een blessure, maar liep op achtjarige leeftijd ook al als derde paard mee op bijvoorbeeld Jumping Amsterdam. Dat is komende week ook misschien al zo voor Falco, maar dan in Maastricht. Ik ben nog aan het twijfelen welk paard er als derde mee gaat. De voorbereiding is in ieder geval in orde”, vertelt Van Asten tevreden. “Ik kon goed ritme houden en strak rondje rijden. Ik zie geen reden om hier de boel te forceren voor een hogere klassering. Falco liep super en kan zo mooi naar het hogere werk toe groeien. Wanneer een eigen fokproduct zich in de sport goed begint te ontwikkelen is dat mooi zat”.

Voor alle uitslagen, klik hier.