Leopold van Asten schittert op 1.40m podium Sentower Park

In de hoofdrubriek van vandaag in Opglabbeek viel de overwinning van de 1.40m groep 1 in de Britse handen van Spencer Roe en de KWPN'er Flock (v.Spartacus), die eerder werd gereden door Kim Emmen. Jens Vanderberk en onze landgenoot Leopold van Asten complementeerden de Brit in de top drie. De winst in groep 2 bleef in eigen land bij Gilles Thomas die met de KWPN'er Futricia van Beek (v.Diarado) bovenaan de uitslagenlijst pronkte.

Spencer Roe en Flock klokten in de 1.40m direct-op-tijd proef een zeer snelle tijd en moest ook wel als de ruiter in de prijzen wilde rijden in de 81 combinaties tellende rubriek. Een tijd van 55.99 was genoeg voor Roe om de winst naar zich toe te trekken. Jens Vandenberk zat Roe op de hielen met Faldiano (v.Heartbreaker) maar had bijna een seconde meer nodig. Vandenberk werd met 56.91 tweede voor Leopold van Asten. De Nederlander zette in het zadel van VDL Groep Chaccola (v.Chacco-Blue) de klok stil op 57.67 seconden en sleepte daarmee een mooie derde prijs in de wacht.

Groep 2

Gilles Thomas zorgde dat de Belgische vlag bovenaan de uitslagenlijst van groep 2 stond. Thomas finishte met Futricia van de Beek in een tijd van 56.59 en hield Jackson Reed Stephenson en Rik Hemeryck achter zich. Stephenson kwam met Casparow (v.Clarimo) door de finish in 56.95 en werd tweede. Hemeryck reed met Deesse de la Sure (v.Quickfire de Ferann) een tijd van 57.82 seconden en eindigde als derde.

Uitslag groep 1 en uitslag groep 2.

Bron: Horses.nl