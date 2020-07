Leopold van Asten snelt naar zege in Small Tour de Peelbergen

Met de 10-jarige merrie VDL Groep Callida 2 (Callado x Edelstein) won Leopold van Asten vanmorgen de 1.40m Small Tour bij paardensportcentrum De Peelbergen. Van de 58 deelnemers hadden 10 combinaties zich voor de barrage geplaatst.

Van Asten liet de concurrentie achter zich door de barrage af te leggen in een tijd van 38.98 seconden. Finja Borgman deed een goede poging zijn tijd te verbeteren maar moest zich genoegen doen met de tweede plaats. Borgman verscheen met Sally 721 (Stanley x For Edition) in de ring en finishten in een tijd van 39.32 seconden. Het podium werd compleet gemaakt door Andrea Calabro en Que Splendor GH (Verdi x Carthago). Het duo kwam in een tijd van 39.83 seconden op de finishlijn.

Uitslag

Bron: Horsesnl