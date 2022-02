Leopold van Asten vierde in 1,35m Big Tour Vejer de la Frontera

De 4* Big Tour in het Spaanse Vejer de la Frontera begon vanmorgen met de 1,35m-proef direct op tijd. Leopold van Asten eindigde met VDL Groep Victoria (v. Do Spiritivo) als vierde. Severin Hillereau won de rubriek op Bull d'Hogue (v. Quaprice Bois Margo). De Fransman bleef Alain Jufer met Golden Future MM (v. U-Darcor de Sjabri M) amper een halve tel voor.

56 combinaties kwamen aan de start in de 4* 1,35m direct op tijd. Leopold van Asten reed met de achtjarige KWPN-merrie VDL Groep Victoria al vroeg een vlotte foutloze ronde in 72,94 seconden. In het tweede deel van de rubriek werd Van Asten drie keer voorbij gereden.

Hillereau heel snel

Eerst was het de latere winnaar Severin Hillereau die Bull d’Hogue uiterst snel in 69,14 seconden rondstuurde. Vervolgens reed Simone Buhofer met de Douglas-zoon Nicolas HD een halve seconde van Van Astens tijd af. Het leverde de Zwitserse uiteindelijk de derde plaats op.

Emmens voormalige Lady Angeles vijfde

Haar landgenoot Alain Jufer deed een gooi naar de eerste plaats, maar kwam op de meet een halve seconde te kort op Hillereau en werd tweede. Jufer reed een tijd van 69,51 seconden. Alexa Larkin maakte de top vijf vol. De Ierse had Lady Angeles (v. Los Angeles) onder het zadel waar Kim Emmen al veel jonge paarden rubrieken mee won.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl