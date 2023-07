Leopold van Asten wint CSI2* 1,40m Kronenberg

Leopold van Asten reed vanochtend naar de overwinning in het 1,40m op CSI2* Kronenberg. Hij stuurde VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) razendsnel door de barrage heen en was bijna twee seconden sneller dan Luciana Diniz, die na bijna een jaar haar internationale rentree maakte. Lars Kersten deed ook goede zaken en werd met J. Charley (v. Harley) vierde. In de andere 1,40m rubriek tekende Joost Martens met Cosimo (v. Cosmeo) voor het beste Nederlandse resultaat door vierde te worden.

In de eerste 1,40m rubriek van de dag gingen 58 combinaties van start in een poging zich te plaatsen voor de barrage. Twaalf combinaties slaagden hierin en kwamen terug voor de barrage. Leopold van Asten was een maatje te groot voor zijn concurrentie en stuurde VDL Groep Urane de Talma in 42.82 seconden naar de overwinning.

Top drie

Hij eindigde nipt voor Luciana Diniz. De van origine Portugese amazone rijdt tegenwoordig onder de Braziliaanse vlag. Ze verscheen bijna een jaar niet in de ring wegens een vervelende knieblessure maar reed nu haar Olympische troef Vertigo du Desert (v Mylord Carthago) foutloos in 44.32 seconden naar de tweede plaats. Max Sebrechts werd met Perla Optima (v. Kannan) in 44.72 seconden derde.

Kersten en Martens vierde

Lars Kersten en Joost Martens werden vierde. Kersten deed dit in dezelfde rubriek als waar Leopold van Asten wist te winnen door J. Charley foutloos in 45.55 naar huis te rijden. Joost Martens kwam in de andere 1,40m rubriek aan start. Hij reed de snelste tijd in de barrage maar een balk weerhield hem van de overwinning. Uiteindelijk werd Martens met Cosimo vierde. De rubriek werd gewonnen door de Amerikaanse Julie Welles.

