Leopold van Asten wint GP Opglabbeek

Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) wonnen zondagmiddag de Grote Prijs op Sentower Park. Het duo was met 38,44 seconden, ruim een seconde sneller dan Robert Whitaker met Catwalk IV (v. Colman).

De derde plaats ging naar de Duitse ruiter Philipp Schulze Topphoff die in de eerste helft van de barrage met Concordess Nrw (v. Congress 4) een tijd van 40,15 seconden liet noteren.

Verloop barrage

17 combinaties kwamen aan de start van de barrage in de 2* GP van Opglabbeek over 1m45. Daaronder vier Nederlanders. Albert Zoer was de eerste, hij kreeg met Halifax (v. VDl Zirocco Blue) een balk op de eerste barrage-hindernis, maar toonde verder een snelle ronde in een fijn ritme. Zoer werd uiteindelijk twaalfde.

Caroline Devos naar vijfde plaats

Nadat de Braziliaan Carlos Eduardo Mota Ribas de eerste snelle en foutloze ronde liet optekenen, volgden al snel Topphoff en Whitaker, die de leiding namen. Caroline Devos -Poels kon met Carpe Diem Dv Z (v. Contact Vd Heffinck) net niet aan hun tijd komen. Een foutloze ronde in 40,48 seconden bracht haar uiteindelijk de vijfde plaats.

Van der Vleuten op zeven

Na een stijlvolle basisronde voor Eric van der Vleuten en Wunschkind 19 (v. Casall) reed de Nederlander ook foutloos in een uitgekiende barrageronde. Zijn tijd van 41,50 seconden leverde uiteindelijk plaats zeven op.

Super gretig

Twee-na-laatste starter was Leopold Van Asten, die met de super-gretige VDL Groep Miss Untouchableeen dikke touché halverwege incasseerde. De balk bleef liggen en de Nederlander reed met zijn felle merrie dik een seconde van de tijd van Whitaker af. De laatste twee Duitse ruiters kregen in een poging om Van Asten in te halen allebei een balk, waarna de Nederlander de eerste prijs in ontvangst mocht nemen.

Uitslag

Bron: Horses.nl