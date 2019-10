Leprevost de beste in GP Beijing, Vermeulen in top tien

In de Grand Prix van Beijing die vandaag verreden werd, was Penelope Leprevost iedereen te snel af. De Française hield haar zes mede-barrage kandidaten op achterstand en ging er met de hoofdprijs van 255000,00 CHY (32.600 euro) vandoor. Daniel Deusser en Bin Zhang maakten het podium compleet en Vincent Vermeulen eindigde met een fout in het basisparcours in de top tien.

Leprevost plaatste zich met Cenai (v.Chacco-Blue) bij de zeven barrage-kandidaten en kwam als beste uit de bus. De amazone finishte in een tijd van 45.09 en was daarmee iedereen de baas. Daniel Deusser deed er met Leonidas (v.Lenardo) net 0.37 seconde langer over. Een tijd van 45.46 bezorgde de Duitser een tweede plaats. Bin Zhang en Fetti Cash kwamen binnen in 46.10 en mochten de derde prijs in ontvangst nemen.

Onze landgenoot Vincent Vermeulen kreeg met Flying Dream (v.Zapatero VDL) in de 1.50m Grote Prijs een fout in het basisparcours, maar werd als snelste vier-fouter nog tienden. De Nederlander presteerde gisteren ook al goed op de Longines Masters, toen won Vermeulen met zijn team de 1.45m team-competitie.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl