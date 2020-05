Leslie Burr-Howard opgenomen in Hall of Fame

De 63-jarige springamazone Leslie Burr-Howard wordt opgenomen in de Amerikaanse Showjumping Hall of Fame. Ze voegt zich tussen grootheden als William Steinkraus, Frank Chapot, Ann Kursinski en veel anderen. De jaarlijkse introductieceremonie van de Hall of Fame die op de Devon Horse Show (Pennslyvania) wordt gehouden, gaat door de coronacrisis niet door. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

Al meer dan vijf decennia is Leslie Burr-Howard een van de meest competitieve en geliefde springamazones van Amerika. Tal van Grand Prix overwinningen, titels en onderscheidingen heeft ‘Leapin Leslie’ op haar naam staan. Vaak was ze lid van het Amerikaanse springteam op grote wedstrijden.

Leapin Leslie was lid van het team dat goud won op de Olympische Spelen in Los Angeles (1984) en zilver op de Spelen in 1996 in Atlanta. Ze won ook team goud en zilveren medailles op de Pan American Games. In 1986 werd Leslie Burr wereldbekerwinnares met haar toenmalige topper McLain (ja genoemd naar McLain Ward).

Leslie Burr-Howard is nog steeds actief in de wedstrijdsport met haar twee Grand Prix-paarden Donna Speciale (v. Cavalier) en Quadam (v. Quite Easy).

Bron Chronicle of the Horse