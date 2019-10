Leslie Burr in vorm met Donna Speciale

Leslie Burr reed de KWPN-merrie Donna Speciale op het CSI3* in Tryon in de 1,40m-openingsrubriek op woensdag. Met gemak liep de dochter van Cavalier naar de zege en toont vorm voor de Grand Prix die zaterdagavond verreden wordt. "Donna is een erg snel paard, ik liet haar vandaag in haar eigen tempo gaan", aldus Burr. De 1,50m Welcome Stakes kwam in handen van de Ier Daniel Coyle.

De openingsproef op woensdag was een Twee Fasen over 1,45m. David O’Brien had al een snelle tweede fase gereden met Kir Royal SCF (v. Amaretto D’Arco) en ging met 34,06 seconden aan de leiding. Leslie Burr gebruikte de rubriek als opwarmronde voor de KWPN’er Donna Speciale en liet de merrie, volgens eigen zeggen, in haar eigen tempo rondgaan. Het resulteerde in de winnende tijd van 33,62 seconden. Burr voegde er aan toe: “Donna is een erg snel paard; ze won het afgelopen jaar, ik geloof vier Grand Prix’.”

De Welcome Stakes op donderdag ging naar de Ier Daniel Coyle met de jonge Ierse merrie CHS Krooze (Kroongraaf x Cruising). In de barrage moest het paar als eerste van start en zette direct een uiterst snelle tijd van 33,448 seconden op de klokken. Hier kon niemand meer aan tippen, ook de altijd vlugge Kristen VanderVeen niet, ze was met Bull Run’s Almighty (Berlin x Quidam De Revel) zelfs drie seconden langzamer en werd tweede.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht