Lesqueren en Billot wisselen stuivertje in Villamoura

Vorig week was het andersom in de Grote Prijs van Vilamoura, maar deze week zegevierde de 31-jarige Fransman Robin Lesqueren. Met de negenjarige Dorado de Riverland (v. Untouchable M) bleef de Fransman zijn landgenoot Mathieu Billot ruim drie seconden voor in de barrage. Billot werd met Baschung Courcelle (v. Lamm de Fetan) tweede. De heren reden dezelfde paarden als vorige week, toen Billot won.