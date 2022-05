Lest best voor Amanda Derbyshire in 3* 1,45m Kentucky

De met 37.000 dollar gedoteerde 3*-rubriek op de Kentucky Horse Show kwam gisteren op naam van Amanda Derbyshire. De Britse ging als laatste van start in de barrage en verwees met haar Holsteiner Cornwall BH (v. Con Air) Santiago Lambre naar de tweede plek. Het verschil was bijna een seconde.

Dertien combinaties hadden de barrage bereikt van het 1,45m parcours. Amanda Derbyshire had twee ijzers in het vuur. Met Wonder If (v. Cevin Z) startte ze vroeg in de barrage en bleef foutloos in 40,57 seconden. Het zou uiteindelijk de zevende plek betekenen.

Lambre met nieuwe aanwinst

Het ging vervolgens steeds sneller over het verkorte parcours. Lacey Gilbertson dook met Karlin Van’t Vennehof (v. Fantomas de Muze) als eerste onder de 40 seconden. De 39,23 betekende een derde plaats voor de Amerikaanse. Even later ging Santiago Lambre met All In Horses Cava (v. Cadensky) een halve seconde sneller rond. Zijn tijd van 38,66 seconden werd alleen nog verbeterd door Amanda Derbyshire en de Con Air-zoon Cornwall BH. Lambre heeft overigens de elfjarige Oldenburger pas sinds begin maart te rijden gekregen en boekte in Wellington al twee zeges. Hij nam de teugels over van Kristen Vanderveen.

‘Ik ging er gewoon voor’

Derbyshire ging als laatste van start met haar tweede troef, Cornwell BH. De Britse realiseerde een tijd van 37,87 seconden. “Hij is een heel voorzichtig paard, en normaal als je snel gaat kan hij een beetje brutaal worden, dus ik probeerde het aan de veilige kant te houden. Het was eigenlijk een barrage die hem goed lag met niet veel scherpe rechterbochten, wat soms zijn moeilijkheid is. Ik kreeg er vertrouwen in en dacht: ‘Er is niets te verliezen’. Ik denk dat ik de enige was die een galopsprong minder reed in de laatste lijn. Het was niet het plan, maar ik ging gewoon door!”

