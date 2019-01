Lest best voor Bart Bles in 2* Grand Prix IICH Groningen

Als laatste ruiter kwam Bart Bles gisteravond de barrage binnen van de 2* Grand Prix op IICH Groningen. Hij reed met zijn betrekkelijke nieuwe aanwinst Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) een super ronde en vloog in de snelste tijd over de finish. Bles vermorzelde de tijd van Gerco Schröder en Glock's Dobelensky (v. Cornet Obolensky) met maar liefst twee seconden. Sabrina van Rijswijk maakte het Oranje feestje compleet door derde te worden.

Marinus Vos had een pittige Grote Prijs gebouwd waarin acht combinatie de barrage haalden. De altijd snelle Ier Michael G Duffy moest de tijd zetten op de tienjarige KWPN’er Escoffier. Met de zoon van Lord Z, die hij nog maar pas geleden heeft overgenomen van Werner Muff, kwam Duffy in de snelle tijd van 36,04 seconden over de finish. Op de laatste hindernis kreeg het paar echter een fout waardoor de Ier uiteindelijk als snelste vierfouter op de vijfde plaats belandde.

Schröder snelt Van Rijswijk voorbij

Sabrina van Rijswijk zette als tweede een degelijk nulronde neer met Everest-W (v. Zapatero VDL) in een tijd van 38,55 seconden. Maar een combinatie later was het Gerco Schröder die op Glock’s Dobolensky er nog een halve seconde afsnoepte. Schröder leek op de overwinning af te stevenen. Ook Jur Vrieling op KM Chalcedon (v. Calido I) kwam de Twentenaar niet voorbij. Vrieling eindigde op een tiende achter Van Rijswijk.

Tijdwinst op laatste lijn

Maar Bart Bles gooide als laatste starter roet in het eten van Gerco Schröder. In een super strakke rit kwam de ruiter uit Babberich met Niels Bruynseels’ voormalige paard Israel v/d Dennehoeve in 36,09 seconden over de finish. Bles pakte de winst in de wending van twee naar drie en op de laatste lijn waardoor hij twee seconden sneller was dan Schröder.

Medium Tour

Eerder op de avond werd de Staalservice Zuidbroek Prijs verreden over 1,35m / 1,40m. De vrijwel geheel Nederlandse barrage werd gewonnen door Eric ten Cate met Dairone (v. Zacharov TN). Tweede was Gerco Schröder met Glock’s Champions Ludwig (v. Ludwigs As) en de derde plaats werd ingenomen door Pim Mulder met Ferano (v. Carthino Z).

Uitslag GP

Uitslag Medium Tour

Bron: Horses.nl