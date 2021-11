Lest best voor Daan van Geel in Grote Prijs op Triple Crown Wierden

Daan van Geel greep vanavond de Nijwa Grote Prijs van Triple Crown Wierden. Hij zette als laatste ruiter met de twaalfjarige KWPN’er Escobar TS (v. Air Jordan Z) een geweldige barrage neer. Met een razendsnelle tijd van 33,96 seconden versloeg Van Geel zijn naaste concurrent Remco Been. De titelverdediger ging lang aan de leiding met de tienjarige KWPN’er Granny Smith Apple (v. Eldorado van de Zeshoek), maar kwam 0,50 seconden tekort. Doron Kuipers maakte de top drie compleet met de achtjarige KWPN’er Isodermus PP (v. Kannan). De combinatie raakte het hout ook niet aan en kwam over de finish in 35,37 seconden.

Voor de barrage plaatsten zich negen combinaties, maar uiteindelijk gingen er acht van start. Drie combinaties zagen één of meer balken vallen en vijf hielden de lei schoon en streden om de snelste tijd.

Moeilijke lijnen in basisparcours

Het pakte allemaal goed uit vanavond”, aldus Daan van Geel. “In het basisparcours liep Escobar TS al heel erg goed. Er zaten een paar moeilijke lijnen in en daar kwamen we goed doorheen. Ik kon hem goed door het basisparcours loodsen.’’

Risico nemen

Daan reed echt voor de winst. ‘’Er zaten niet heel veel combinaties in de barrage. Ik was als laatste en wist dat Remco aan de leiding stond. Ik dacht: als ik wil winnen, dan moet ik ook risico nemen en dit werkte. Mijn paard heeft goed zijn best gedaan.’’

‘Hij werkte goed mee’

‘’In de wending bij de ingang draaide ik heel kort en de bodem was een beetje los, waardoor hij met zijn achterbenen weggleed. Toen was ik een klein beetje uit mijn concentratie, maar mijn paard en ik konden dit gelukkig precies weer op tijd herstellen. We kwamen weer goed in balans. Hij tikte de hindernis daarna wel aan, maar gelukkig bleef de balk liggen. De rest van de barrage ging ook super en hij werkte erg goed mee.”

Veel temperament

“Ik heb Escobar TS samen met mijn schoonfamilie. Ik heb met hem al meerdere leuken successen gehaald. Hij heeft een super karakter en een hele goede instelling. Hij is erg voorzichtig en heeft veel vermogen. Ook heeft hij veel temperament, waardoor hij in de barrage snel kan zijn.’’

