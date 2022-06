Lest best voor Henk Frederiks en Harm-B in 1,40m Kronenberg

Het venijn zat in de staart van de 1,40m-rubriek vanmorgen op de Peelbergen in Kronenberg. Met een geweldige foutloze ronde pakte Henk Frederiks als laatste starter met Harm-B (v. Eldorado vd Zeshoek) de winst. Frederiks reed twee seconden van de tijd van Carsten-Otto Nagel af die aan de leiding ging met Drumiller True Blue (v. Plot Blue).

De rubriek begon direct met een snelle ronde van Toni Hassman die met Maicon (v. Montender) 68,32 seconden op het scorebord zette. De Duitser hield zijn leidende positie vast tot dat zijn landgenoot Carsten-Otto Nagel, met nog drie combinaties te gaan, de leiding overnam. Met de Ier Drumiller True Blue klokte Nagel 67,81 seconden.

Lang kon Nagel niet genieten van de eerste plek want Henk Frederiks dook als laatste in de ring met Harm-B onder de tijd van de Duitser door. Frederiks reed een uiterst effectieve ronde met de tienjarige zoon van Eldorado van de Zeshoek en finishte in 65,82 seconden.

John Steeghs was de tweede Nederlander in de prijzen. Hij werd zesde op Indigo (v.Numero Uno) met een foutloze rit in 70,04 seconden.

