Lest best voor Patricio Pasquel in Calgary

Onder slechte omstandigheden zegevierde Patricio Pasquel in het hoofdnummer van de donderdag op Spruce Meadows in Calgary. Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam stuurde de Mexicaan zijn twaalfjarige Babel (Billy Du Lys x High Flyer) als snelste rond in de barrage van de 1,55m-rubriek. Eric Lamaze werd met Chacco Kid (Chacco-Blue x Come On) naar de tweede plaats verwezen. Molly Ashe werd derde met de Lupicor-zoon Adamo (vm. Ekstein).

Dertien ruiters trotseerden het slechte weer voor de tweede keer en gingen in de barrage van start. Al vroeg reed de Amerikaanse Molly Ashe een sterke ronde met de Lupicor-zoon Adamo. Ze zette 44,63 seconden op het scorebord. De veertienjarige ruin, door J.H.M. Mulder uit Heino gefokt, heeft Ashe nog niet lang in handen. In maart werd het paard aangekocht, Chloe Reid zat hiervoor in het zadel.

Lamaze rijdt Ashe voorbij

Het was Eric Lamaze die de tijd van Molly Ashe aanscherpte. De populaire Canadees had al met Fine Lady 5 (Forsyth FRH x Drosselklang II) de snelle tijd van 43,56 seconden gereden, maar kreeg een balk. Later bleef hij met Chacco Kid wel foutloos en dook met 44,47 seconden amper twee tiende onder de tijd van Ashe.

‘Hij vindt het hier heerlijk’

Patricio Pasquel had het voordeel van de laatste start in de barrage en de Mexicaan gebruikte dat voordeel door met de twaalfjarige Babel onder de 44 seconden te duiken. In 43,77 seconden trok hij de overwinning naar zich toe. Pasquel: “Hij (Babel) springt al op Spruce Meadows sinds zijn zesde jaar. Hij sprong in hagel, regen en sneeuw – in elke ring. Hij vindt het hier heerlijk.”

Bron persbericht Spruce Meadows