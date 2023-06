Lest best voor Wout-Jan van der Schans in 1,40m Kronenberg

Met de For Fashion-dochter A.S. Eden kwam Wout-Jan van der Schans vanmorgen op de Peelbergen als laatste in de ring van de de 1,40m-rubriek en won de proef. Hij stuurde de elfjarige merrie snel en foutloos rond en met zijn tijd van 63,65 seconden was Van der Schans 0,35 seconden sneller dan Ellen Whitaker die aan de leiding ging met Righteous (v. Luidam).

In de kwalificatie-proef voor de Medium Tour finale streden 56 combinaties om de prijzen. Na de sleeppauze was het Ellen Whitaker die de tienjarige Righteous razendsnel rondstuurde en met 64 seconden de leiding stevig in handen leek te hebben. De Britse was zo’n drie seconden sneller dan Carla Peterson uit Zweden die op dat moment op kop ging met Nivienne (v. Cohiba).

Als voorlaatste deed Jari van den Biggelaar poging om Whitaker van haar troon te stoten. Met Hustique (v. Bustique) kwam de ruiter zes tiende tekort. Hij zou hiermee derde worden want het lukte Wout-Jan van der Schans wel om als laatste ruiter de tijd van Whitaker te verbeteren. Van Schans kwam met AES-merrie A.S. Eden in 63,65 seconden over de meet en won de proef.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl