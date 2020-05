LGCT en Edwina Tops-Alexander in gesprek met Dani G. Waldman

Dani G. Goldstein liep voor LGCT haar rondes door die leiden tot haar overwinning in de GCT van Shanghai in 2019. Ook sprak Edwina Tops-Alexander met de voor Israël uitkomende Amerikaanse.

Als een van de meest opvallende verschijningen kent iedereen onderhand de naam Dani G. Waldman wel. Ze is getrouwd met paardenman Alan Wardman en samen hebben ze zich gevestigd in het Nederlandse Putten. De amazone wist zich in het LGCT seizoen van 2019 meerdere malen in de top tien te rijden met onder andere de winst in de Grand Prix van Shanghai. Check hieronder de video waarin ze over deze overwinning vertelt.

Daarnaast ging Edwina Tops-Alexander ook met Waldman in gesprek en vroeg haar 20 vragen van haar favoriete eten tot haar favoriete LGCT wedstrijd.

Bekijk hieronder beide video’s:

Bron: LGCT/Horses.nl