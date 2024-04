Lieselot Kooremans wint pony GP Opglabbeek

In Sentower Park werd zondagmiddag het Jeugd-CSI afgesloten met onder meer de Grote Prijs voor pony's. Lieselot Kooremans won met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) deze GP. De twintigjarige ruin was ruimschoots de snelste in de 21-koppige barrage. Teamgenote Bethany Vos werd derde met Still Got ME (v. Follow ME). Ook Bethany Vos en Lois Wilschut plaatsten zich voor de barrage, maar een balkje hield beide dames buiten de prijzen.

Andere Nederlandse ponycombinaties waren succesvol in de 1,20 m rubriek direct op tijd. Daarin werd Amy Tan tweede op Delice des Treizes (v. l’Arc de Triomphe), Joy Neuman derde met Uriel (v. Matchello) en Tessy van der Velden Jonkers vierde met Zilhouette’s Cashpoint. Lieselot Kooremans won bovendien het 1,10 m met barrage met Pixie B (v. Cap Nord D Hyrencourt) vóór landgenote Renske van Middendorp met Jolly.

Junioren en Children

In de accumulator over 1,35 bij de junioren, was het Yves Willems die de hoofdprijs voor de concurrentie wegsleepte. Met Odile van ’t Ruytershof (v. Jilbert van ’t Ruytershof) reed hij het volle aantal punten in 49.43 seconden. Ella Wolleswinkel was hier met Mybella (v. Cornet Obolensky) vierde, zij kwam in 52.90 seconden met de volle punten aan de finish. Nick Nanning werd zesde met Mon Fattan N (v. Aganix du Seigneur). Bij de Children leverde de laatste rubriek van dit toernooi nog een tweede plek op voor Joep Schaap en Joyrider (v. Balou du Rouet).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl