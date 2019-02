Life Is Beautiful: van draver tot wereldbekerfinalist

Acht jaar geleden ruilde hij Gothenburg voor een nieuw leven in Japan, Life Is Beautiful staat op het punt om een verbazingwekkende terugkeer naar zijn eerste woonplaats te maken. Het aparte bonte springpaard is in april weer 'thuis' om met zijn amazone Shino Hirota mee te strijden in de wereldbekerfinale springen als Japans kampioenspaard.

Life Is Beautiful werd in 2003 in Gothenburg geboren. De eerste acht jaar van zijn leven werd besteed aan draverijen, eventing- en springwedstrijden op laag niveau en het dragen van enthousiaste kinderen in de Zweedse stad.

Via Bruce Goodin

Shino Hirota’s man Ryuma, zelf een Olympische ruiter, kocht Life Is Beautiful in 2011 in Zweden na een tip van zijn zakenpartner Bruce Goodin. Ryuma was op zoek naar paarden voor zijn klanten, maar hij was wel wat sceptisch over Goodins aanbeveling.

Sprong laag

“Hij vertelde me dat het bonte paard geweldig voor me zou zijn,” herinnert Ryuma zich. “Maar ik vertrouwde hem niet omdat hij zo laag sprong over zo’n kleine sprongetje. Maar Bruce liet me rijden en bouwde op tot een hoge hindernis en hij sprong geweldig! Dus ik kocht hem omdat hij indruk op me maakte. Niemand in Zweden dacht dat hij een WK-paard kon zijn.”

Binnen jaar Japans kampioen

Ryuma herinnert zich dat zijn vrouw Shino niet blij was dat er geld was uitgegeven aan het nogal lomp uitziende paard ‘zonder een echt plan’, maar al snel veroverde Life Is Beautiful de harten van de Japanners. Binnen een jaar was hij tweede geworden in het 1,40m-kampioenschap van Japan. Zijn ongelooflijke loopbaan bereikte afgelopen jaar het hoogtepunt toen hij onder Shino de Japanse liga om de wereldbeker won met drie zeges en twee tweede plaatsen.

Terug naar geboorteplaats

Life Is Beautiful veroverde zo een plaats in de wereldbekerfinale die in zijn geboorteplaats Gothenburg wordt gehouden. “We zijn heel blij en verheugen ons er op om te laten zien hoe dit Zweedse bonte paard is uitgegroeid in Japan”, aldus Shino en Ryuma Hirota.

Bron FEI