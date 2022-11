Lillie Keenan knalt naar zege in “All In” Speed Classic

Gisteravond stond op het CSI4*-W in Las Vegas een 1,50m direct op tijd op het programma. De laatste op de startlijst, Lillie Keenan met de elfjarige Agana van het Gerendal Z (v. Aganix du Seigneur), werd ook meteen de winnares van de "All In" Speed Classic. Conor Swail en Nayel Nassar zaten als tweede en derde ruim achter de Amerikaanse.

35 combinaties gingen van start in de 1,50m-rubriek. De eerste twee combinaties waren direct foutloos en snel. Elisa Broz pakte de leiding met Kardenta van ’t Meerhof (v. Cardento) in 61,73 seconden, de Portugees Luis Sabino Goncalves stuurde Vick du Croisy (Mylord Carthago) in 62,57 seconden rond. Uiteindelijk werden zij hiermee vierde en vijfde.

Swail en Nassar snel

Conor Swail was de eerste die voorbij Broz ging. De Ier was met een tijd van 60,55 seconden ruim sneller op Theo (v. Christian). In het tweede gedeelte van de rubriek kwam Nayel Nassar op Jiminy Cricket (v. Colestus ) dicht in de buurt, hij klokte 61,53 seconden. Nadat er nog een paar snellere combinaties waren geweest, zoals Kirsten Vanderveen die op Bull Run’s Faustino de Tili (v. Berlin) een tijd van 58,03 seconden realiseerde, maar op de laatste hindernis een fout kreeg, was het Lillie Keenan die de rubriek naar zich toe trok.

Fokproduct van familie Verheij

Keenan stuurde Agana van het Gerendal Z, waarmee Jil Verheij destijds vierde werd op het WK in Lanaken voor vijfjarigen, ook naar een tijd onder de 60 seconden. In 59,76 seconden werd de Amerikaanse de winnares met het paard dat door Ben Verheij uit het Limburgse Scheulder werd gefokt.

