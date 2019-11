Lily Atwood schrijft 4* 1.45m op naam, Albert Zoer bij beste zeven

Op de afsluitende dag in Luik stond er vanochtend een 1.45m rubriek op het programma en de overwinning viel ten prooi aan de Britse Lily Atwood. Atwood hield de overwinning uit de Belgische handen van Thibeau Spits. Albert Zoer reed ook de top van het klassement binnen en eindigde bij de beste zeven in de 4* 1.45m proef.

In het direct-op-tijd parcours verschenen 53 deelnemers aan de start en als voorlaatste starter kwam Atwood uiteindelijk als beste uit de bus. Thibeau Spits pakte als 33e starter de leiding en leek af te stevenen op winst. De Belg stuurde Juragold Bormes (v.Contact vd Heffinck) snel rond in 57.72 seconden en daar leek niemand tegen opgewassen. Tot Atwood haar ronde reed. De Britse amazone klokte met Karibou Horta (v.Landor S) een razendsnelle tijd van 54.71 en kaapte de overwinning weg voor Spits.

De Fransman Geoffroy de Coligny mocht met Raimondo du Plessis (v.Calin du Plessis) als derde opstellen met een tijd van 57.91. Albert Zoer en Heechhiem’s Cancun VDM (v.Balou du Rouet Z) pakten een mooie topklassering. De Nederlander zette een tijd neer van 59.59 en werd nog zevende in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!