Lily Engelsman tweede in pony-GP

In Lyon stond ook een GP voor ponyruiters op het programma, over 1m35. In deze Grote Prijs ging de tweede plaats naar Lily Engelsman met Blackwoodland Rock (v. I love you Melody). De Nederlandse en haar schimmel reden een foutloze barrage in 40 seconden rond. Alleen Claudia More met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) zette een betere prestatie neer, de Britse won de wedstrijd in een snelle barrage van 35,81 seconden.