Lindelöw en Jochems grootste stijgers Longines Ranking

De wereldranglijst is weer ge-update en Steve Guerdat voert nu al zeven maanden op rij de lijst aan. De Zweed Douglas Lindelöw en onze landgenoot Kevin Jochems zijn de grootste stijgers deze maand en staan momenteel op de plaatsen 92 en 72.

Guerdat heeft door de winst in de Grote Prijs op Spruce Meadows afgelopen weekend en een derde plaats twee weken geleden mooi wat punten bij elkaar gereden en staat nog steeds op kop in de ranking. Ook de rest van de top vijf blijft onveranderd. Peder Fredricson zit Guerdat nog steeds op de hielen en houdt Martin Fuchs, Daniel Deusser en Pieter Devos achter zich. De eerste Nederlander op de lijst is Harrie Smolders en die vinden we op de 13e plaats.

Grootste stijgers

Met een stijging van 63 plaatsen is Douglas Lindelöw de ruiter die de meeste sprongen gemaakt heeft. Lindelöw stond 155e en sprong op naar de 92e plek. Jochems stond 117 en is dankzij onder andere de knappe derde plaatsen in de 1.60m Grote Prijzen van Sopot en Geesteren opgeklommen naar de 72e plaats in de ranking.

Bekijk hier de volledige Longines Ranking lijst.

Bron: Horses.nl